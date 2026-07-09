Не такой уж и «слабый»: в Екатеринбурге женщины покупают новое жилье чаще

Фото: Иван Бархатов

Аналитика по сделкам в новостройках свидетельствует: женщины почти в два раза чаще мужчин покупают недвижимость. Данными поделился федеральный застройщик ГК «Страна Девелопмент». Тенденция подчеркивает возрастающую покупательную способность женщин и их активное участие в принятии крупных финансовых решений.

63% против 37% — соотношение клиентов женщин и мужчин, купивших недвижимость в проектах застройщика в столице Урала.

При этом мужчины чаще берут квартиры формата евро-двухкомнатные, когда есть кухня-гостиная и отдельная комната. А у представительниц прекрасного пола в приоритете классические однокомнатные с отдельными кухней и спальней. Семейные клиенты выбирают трехкомнатные варианты.

Мужчины предпочитают вид из окна на парковые и зеленые зоны, женщины — во двор. Девушки подходят к выбору недвижимости с особой тщательностью, уделяя внимание не только планировке и качеству строительства, но и инфраструктуре района, безопасности, а также перспективам развития объекта.

Фото: Иван Бархатов

Сейчас компания возводит три жилых комплекса в Екатеринбурге — «Сибирский сад» в восточной части города, на Сибирском тракте, «Уральский сад» в границах улиц 2-й Новосибирской и Предельной, рядом протекает река Патрушиха, и «Страна.Энтузиастов» на Эльмаше. Выбрать подходящий проект и квартиру можно на сайте застройщика strana.com.

Проектная документация на наш.дом.рф strana.com

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