В Свердловской области цены на картофель выросли на 20% за неделю

В среднем килограмм картофеля теперь стоит 75,75 рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области цена на картофель за неделю выросла на 20,75%. В среднем килограмм теперь стоит 75,75 рублей. Об этом сообщает Свердловскстат. Подорожали и другие овощи, например, репчатый лук стал дороже на 6,45%, средняя цена за килограмм – 65,14 рублей. Свекла за неделю подорожала на 6,98%, средняя стоимость за килограмм составила 59,74 рублей.

Также подорожала капуста – на 3,88% за неделю, средняя стоимость за килограмм составила 60,62 рублей. Еще на 3,25 подорожала морковь, теперь килограмм в среднем стоит 74,37 рублей. Среди других продуктов цены выросли на курицу – на 3,03%. В среднем за килограмм придется заплатить 232,13 рублей.

При этом значительно снизилась стоимость огурцов – на 15, 72% за неделю. Теперь средняя цена за килограмм составляет 124,45 рублей. Еще подешевели макароны – на 3,49%. Средняя стоимость за килограмм составила 132,52 рублей. На 2,29 подешевели бананы, в среднем килограмм стоит 144,03 рублей. Также подешевел рис – на 2,14%, средняя цена за килограмм составила 153,72 рублей.