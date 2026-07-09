Круглосуточный детский сад поможет женщинам, которым не с кем оставит ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области могут появиться круглосуточные детские сады. Об этом на международной промышленной выставке ИННОПРОМ рассказала председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина. Предполагается, что в действующих детсадах появятся круглосуточные группы.

– Потому что женщина-работодатель, занимающаяся бизнесом, иногда вынуждена выезжать на симпозиумы, форумы. Если семья неполная, она не может с кем-то оставить ребенка, а круглосуточные группы, как раньше были, помогли бы в решении многих вопросов, – отметила Людмила Бабушкина в эфире программы ОТВ.

Председателю Заксобрания такая идея понравилась, и она сообщила, что намерена заняться ее продвижением в Свердловской области. Людмила Бабушкина отметила, что подобное уже существовало и очень помогало женщинам в ситуациях, когда им было не с кем оставить ребенка.