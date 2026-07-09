В Ирбите из-за паводка эвакуировали 13 человек

Всего в Ирбитском районе подтоплено 98 приусадебных участков. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Ирбите из-за прохождения волны сброса гидротехнических сооружений подтопило 98 приусадебных участков в 8 населенных пунктах Ирбитского района, городского округа Ирбит и Невьянского округа. Эвакуированы 13 человек, в том числе 6 детей.

Всего в Свердловской области подтопленными остаются 4 частных и 27 дачных домов, 549 приусадебных участков, 8 низководных мостов и один участок дороги в 19 населенных пунктах.

– Наблюдается положительная динамика: за минувшие сутки от паводковых вод освободились 1 жилой дом, 16 дачных домов и 301 приусадебный участок. Оперативные группы МЧС России продолжают непрерывный мониторинг обстановки, – сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Показания с временных гидропостов снимаются каждые три часа. Также в регионе работают комиссии по оценке ущерба. Специалисты провели все мероприятия, предупреждающие ЧС, сбросы с гидротехнических сооружений находятся на контроле.

Всего к ликвидации последствий паводка привлекли 305 человек и 72 единицы техники, в том числе от МЧС – 226 специалистов и 58 единиц техники.