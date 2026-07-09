Теперь водителям троллейбусов будут платить 250 рублей за километр, а водителям трамваев - 320-395 рублей за километр Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге подорожали брутто-контракты. Теперь водителям троллейбусов за 1 пройденный километр будут платить 250 рублей, а водителям трамваев – 320-395 рублей. Для сравнения, за аналогичные брутто-контракты от 15 января 2026 года водителям троллейбусов предлагали 230 рублей за 1 пройденный километр, а водителям трамваев – 280-375 рублей.

Сейчас мэрия ищет водителей на троллейбусные маршруты № 26 «Коммунистическая – Крауля» и № 25 «Крауля – 40 лет ВЛКСМ». Первый контракт властям Екатеринбурга обойдется в 77,4 миллиона рублей, второй – в 121,1 миллиона рублей.

Также мэрия ищет водителей на трамвайные маршруты № 14 «Керамическая – Фрезеровщиков» и № 2 «Эльмаш – ВИЗ». Стоимость этого контракта – 119,6 миллиона рублей. Второй контракт еще дороже – 124,8 миллиона рублей. По нему ищут водителей на маршрут № 8 «40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей» и № 11 «ВИЗ – Зеленый остров».

Общая стоимость брутто-контрактов – более 443 миллионов рублей.