Бывший свердловский замминистра Дубровин завел канал, посвященный суду над ним

Суд над Дубровиным длится почти три года. Фото: Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга

Бывший заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Игорь Дубровин завел telegram-канал, где освещает свой суд. Напомним, что чиновника задержали по делу о мошенничестве еще в декабре 2023 года.

По версии обвинения, Дубровин вместе с бывшим директором «Омега-Строй» Пономаревым похитили 63 миллиона рублей из аванса по договору, заключенному для реализации оборонного заказа. По госконтракту, компания должна была провести застройку в Орске.

Ранее Дубровин работал директором Управления капитального строительства Свердловской области, после – врио заместителя председателя правительства Забайкальского края. 14 декабря его уволили, а 15 декабря задержали в Чите.

С тех пор суд над бывшим чиновником продолжается. Хронологию заседаний Игорь Дубровин записывает в своем «судебном дневничке».

– В, кажется, уже далеком 2023 году свалилось на меня обвинение по самой резиновой статье – 159 УК РФ «Мошенничество». Дело связано с исполнением одного строительного контракта Минобороны России 2015 года. Вот уже третий год разбираюсь с этой напастью, – так начинается первый пост в канале Дубровина.

В последнем посте бывший чиновник рассказывает, что его жизнь после месяца в СИЗО разделилась на «до» и «после». Теперь большинство знакомых прекратили с ним общение, а некоторые поддерживают с ним связь так, чтобы об этом никто не узнал. Но нашлись и те, кто откликнулся на просьбу Дубровина выступить в суде.