Как на Урале рождаются умные города

Фото: пресс-служба Ростелеком

Собрали самые яркие цитаты директора по цифровым регионам «Ростелекома» на Урале Ильи Головнина с выставки «Иннопром-2026», где компания подписала ряд соглашений о цифровизации городов.

Что такое «цифровой двойник региона»

«Это система на основе ИИ, построенная на базе платформы «Террафлоу». Она объединяет статичную карту с объектами и динамичные данные — состояние дорог, их загруженность, статус коммунальной инфраструктуры и экономические показатели. Проект повышает безопасность и комфорт населения благодаря быстрому выявлению «болевых точек» и решению вопросов, связанных с благоустройством, работой общественного транспорта, модернизацией сетей и строительством жилья. Яркий пример — Пермь, где часть решений уже интегрирована».

Какая технология помогает автомобилистам ехать быстрее

«Это интеллектуальная транспортная система. Мы делаем так, чтобы светофоры работали «в ритме» города, создавая зеленые волны. Что я имею ввиду? Утром — заезд в город, вечером — выезд. «Ростелеком» уже внедрил в Челябинской области первую в регионе цифровую платформу для управления дорогами на базе отечественного решения «Трансфлоу». Система включает виртуальную копию 580 региональных трасс, объединяющую в реальном времени данные о их техническом состоянии, погодных условиях и уровне потока машин. Аналогичный проект запущен в столице Ямала — Салехарде. Благодаря адаптивному управлению движением город «поехал» на 25 % быстрее».

Акцент на сбережение ресурсов

«Регионы Урала разные, но приоритеты у всех одинаковые – безопасность и комфорт населения. Именно поэтому мы модернизируем системы наружного освещения с помощью цифровых инструментов, повышая энергоэффективность территорий. Один из флагманов в этой теме — Челябинская область и Югра, где в общей сложности заменено боле 175 тыс. устаревших светильников на новые светодиодные».

Дорого ли строить умные города

«Дорого или дешево — понятия относительные. Самое главное, чтобы эффект чувствовали граждане. Это прежде всего, про безопасность и про комфорт. Проекты, как правило, окупаются в течение одного календарного года».

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