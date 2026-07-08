В Екатеринбурге утром загорелась строящаяся многоэтажка

Огонь возник в шахте лифта на первом и втором этажах здания Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге утром 8 июля 2026 года произошел пожар в строящемся 21-этажном здании по улице Щербакова. Огонь охватил порядка 10 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 6:25.

- Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, улица Щербакова. Горел мусор в лифтовой шахте на первом и втором этажах строящегося 21-этажного здания, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия незамедлительно выехала бригада в составе пяти огнеборцев и двух единиц техники. В 6:37 им удалось локализовать огонь, а еще через 3 минуты – полностью потушить возгорание. Затем спасатели приступили к разбору и проливке сгоревших конструкций. Все работы завершились лишь в 13:01.