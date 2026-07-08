В самом отдаленном поселке Березовского открыли фельдшерско-акушерский пункт

Получить медпомощь в новом пункте смогут 120 человек. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Березовском открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Расположился он в самом отдаленном поселке муниципалитета – Островное. Помощь врачей здесь смогут получать 120 жителей. Общая площадь модульного здания составила 76 квадратных метров.

- Здесь есть все необходимое для работы медика: кабинет приема, процедурный, он же прививочный кабинет, комната ожидания, помещение для персонала, стерилизационная, санузел и другие помещения, - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как рассказывают жители Островного, первый медпункт появился в поселке еще в 1960-х годах. Вплоть до появления нового здания он располагался в одной из квартир старого деревянного барака, соседствуя с другими жилыми помещениями.

Отмечается, что возвести современный фельдшерско-акушерский пункт удалось в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».