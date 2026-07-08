Алексей Орлов рассказал об опыте Екатеринбурга в развитии бывших промзон

Алексей Орлов рассказал об опыте уральской столицы в развитии бывших промзон Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на выставке ИННОПРОМ принял участие в панельной дискуссии, в ходе которой рассказал об опыте уральской столицы в развитии бывших промзон.

По его словам, крайне важно определить, как трансформация данных территорий под жилищное строительство скажется на объем налоговых поступлений в бюджеты.

- Необходимо тщательно анализировать экономическую целесообразность, транспортную доступность, соотношение жилья и рабочих мест и многое другое. В центральных районах и на ключевых магистралях, где требуется формирование привлекательного облика, редевелопмент промзон может быть оправдан, - пояснил градоначальник.

Отмечается, что за первые четыре месяца 2026 года в эксплуатацию ввели почти миллион квадратных метров жилья, а за последние три года – свыше 5 миллионов квадратных метров. Кроме того, было заключено 21 соглашение по проектам комплексного развития территорий.