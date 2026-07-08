В Полевском прокуратура помогла матери бойца СВО получить региональную выплату

Прокуратура добилась назначения выплаты матери бойца СВО Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Полевском прокуратура помогла матери участника СВО получить региональную выплату. Дело в том, что управление соцполитики №25 неоднократно отказывало женщине. В первый раз она обратилась с заявлением о назначении выплаты в августе 2024 года.

- После отказа женщина в ноябре повторно обратилась с заявлением. Однако ей вновь было отказано в назначении в связи с непредоставлением документов, подтверждающих факт участия военнослужащего в СВО, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Отмечается, что сын женщины заключил контракт с Минобороны летом 2024 года. Действуя в интересах матери солдата, городской прокурор направил иск с требованием признать отказы незаконными и назначить выплату.

Суд полностью удовлетворил данные требования. Представителей управления соцполитики это не устроило, и они подали кассационную жалобу. Однако решение суда оставили без изменений.

Так, после вмешательства прокуратуры в июле 2026 года матери бойца СВО перечислили выплату в размере 100 тысяч рублей.