В Екатеринбурге арестовали сотрудника рехаба, обвиняемого в похищении человека

Обвиняемого заключили под стражу Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге арестовали сотрудника реабилитационного центра «Уралец» Антона Антонова по делу о похищении человека. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

- По версии следствия, Антонов и неустановленные лица, являясь сотрудниками реабилитационного центра, находясь на территории поселка Полеводство в Чкаловском районе Екатеринбурга, незаконно лишили свободы как минимум двух человек, - пояснили в облсуде.

Теперь мужчину обвиняют сразу по двум статьям: по пункту «а» части 2 статьи 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, группой лиц по предварительному сговору» и пункту «а» части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору».

Суд назначил Антонову меру пресечения в виде заключения под стражу по 30 августа 2026 года. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.