В Сухом Логу начался суд над мужчиной, который метал ножи в пасынка

Суд оставил мужчину под стражей до 28 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сухом Логу начался суд над Ильей Коковиным, которого обвиняют в метании ножей в пасынка. Инцидент произошел в марте 2026 года. Как сообщает следствие, Коковин, будучи сильно пьяным, решил наказать 12-летнего подростка по малозначительному поводу.

- Под надуманным предлогом он приставил к стене малолетнего сына своей сожительницы и стал метать в него ножи. В результате ребенок получил как минимум одно ранение в область живота, - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Мать подростка пыталась скрыть произошедшее. На протяжении нескольких дней после случившегося она не обращалась в полицию и больницу. От участия в уголовном деле ее отстранили.

Сухоложский городской суд принял решение оставить Илью Коковина под стражей до 28 декабря текущего года. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение трех суток.

Отмечается, что следующее заседание, в ходе которого будет оглашено обвинительное заключение, состоится 5 августа.