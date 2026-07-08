На Урале суд запретил строительство полигона промотходов под Первоуральском

Суд удовлетворил иск и запретил строительство полигона Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первоуральский городской суд запретил Трубной металлургической компании, в состав которой входит Первоуральский новотрубный завод, строить полигон промышленных отходов.

Разместить его планировали на участке в районе Пермского тракта. Однако местные жители активно выступали против, считая, что полигон может нанести вред окружающей среде. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в АНО «Защитим заповеди природы», весь судебный процесс длился около полугода.

- Судья удовлетворил иск, поданный в защиту граждан, и запретил ТМК строить полигон промышленных отходов в Дидинском лесу, - пояснили в организации.

Данную информацию подтвердили и в пресс-службе ПНТЗ. Представители предприятия сообщили, что решение суда сейчас изучается.

- Дальнейшие шаги будут предприняты в рамках действующего законодательства, - заявили в ПНТЗ.

Истцы считают, что предприятие будет подавать апелляцию, и выразили свою готовность к этому.