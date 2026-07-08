Суд изменил сумму конфискации экс-главе тагильского РЭО ГИБДД, бравшему взятки

Суд поставил точку в деле бывшего автоинспектора Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле суд изменил сумму конфискации бывшему начальнику РЭО ГИБДД МО МВД России «Нижнетагильское» Андрею Торощину. Напомним, что в декабре 2025 года его осудили за получение взяток. Деньги предназначались за успешную сдачу экзаменов по вождению.

- Торощин отмечал правильные ответы на вопросы в экзаменационном билете, обеспечив успешную сдачу экзамена курсантам, давшим за это взятку. С января 2022 года по май 2024 года, он получил от 14 кандидатов взятки на общую сумму 1,2 миллиона рублей, - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В качестве наказания ему назначали 6,6 года колонии со штрафом 2,5 миллиона рублей. Кроме того, его на 4 года лишили права занимать должности в правоохранительных органах. Сумма полученных взяток подлежала конфискации.

Однако приговор обжаловал прокурор. Облсуд, рассмотрев дело, исправил размер конфискации. Новая сумма составила 1 миллион 255 тысяч рублей. В остальной части приговор был оставлен без изменений.