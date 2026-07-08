Группа «Три дня дождя» выступит в Екатеринбурге под открытым небом

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
В Екатеринбурге с большим летним концертом под открытым небом выступит группа «Три дня дождя». Коллектив стал известным в 2021 году после выхода альбома «Когда ты откроешь глаза».
Наибольшую популярность принесли хиты «Отпускай», «За край», «Перезаряжай», «Демоны», а также дуэт с певицей MONA с песней «Прощание».
Выступление состоится 12 июля на площадке Red Summer в Летнем театре в парке Маяковского. На концерте в Екатеринбурге зрители услышат специальную программу, в которой знакомые треки соединятся с материалом, символизирующим новую главу в истории группы, детали которой пока держатся в секрете.
- Сегодня «Три дня дождя» – одна из самых заметных групп новой волны: миллионы прослушиваний, полные залы по всей стране и музыка, которая стала голосом поколения, - рассказывают организаторы мероприятия.
Концерт запланирован на 20:00. Ворота откроются за час до мероприятия.
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