Группа «Три дня дождя» выступит в Екатеринбурге под открытым небом

Группа исполнит главные хиты и новые композиции. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге с большим летним концертом под открытым небом выступит группа «Три дня дождя». Коллектив стал известным в 2021 году после выхода альбома «Когда ты откроешь глаза».

Наибольшую популярность принесли хиты «Отпускай», «За край», «Перезаряжай», «Демоны», а также дуэт с певицей MONA с песней «Прощание».

Выступление состоится 12 июля на площадке Red Summer в Летнем театре в парке Маяковского. На концерте в Екатеринбурге зрители услышат специальную программу, в которой знакомые треки соединятся с материалом, символизирующим новую главу в истории группы, детали которой пока держатся в секрете.

- Сегодня «Три дня дождя» – одна из самых заметных групп новой волны: миллионы прослушиваний, полные залы по всей стране и музыка, которая стала голосом поколения, - рассказывают организаторы мероприятия.

Концерт запланирован на 20:00. Ворота откроются за час до мероприятия.

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