Подключить СберКарту «МИР» к ЕСК «Уралочка» теперь можно с 14 лет

Фото: пресс-служба Сбербанка

Подключить дебетовую СберКарту «МИР» к Единой социальной карте «Уралочка» теперь можно с 14 лет. Соответствующее соглашение заключили на полях международной промышленной выставки «Иннопром» оператор ЕСК «Сапфир-Эксперт» и Сбербанк. Подписи под документом поставили генеральный директор компании Павел Ведерников и заместитель управляющего Свердловским отделением банка Наталья Романова.

Нововведение дает возможность школьникам старших классов, студентам колледжей и университетов получать скидки, бонусы и специальные предложения от более чем 100 партнеров программы «Уралочка».

Подключить карту можно прямо в приложении или веб-версии Сбербанк Онлайн, выбрав раздел «Кошелёк» → «СберКарта МИР» → «Социальные сервисы». Процесс занимает всего несколько минут, после чего клиенту придёт уведомление об успешном завершении операции.

Кроме того, владельцы карт смогут получать положенные им региональные выплаты и льготы на ту же СберКарту, подключённую к «Уралочке». Таким образом, оформление пособий станет гораздо проще и быстрее.

Наталья Романова, заместитель управляющего Свердловским отделением Сбербанка:

- Расширение возрастной группы пользователей Единой социальной карты «Уралочка» позволит большему числу молодых жителей Свердловской области воспользоваться преимуществами программы. Мы надеемся, что эта инициатива сделает жизнь молодежи комфортнее и предоставит дополнительные возможности для экономии бюджета.

Наталья Трембицкая, заместитель министра социальной политики Свердловской области:

- Расширение возрастного ценза для подключения к Единой социальной карте «Уралочка» позволит привлечь к проекту молодёжь, студентов колледжей и вузов. Сегодня это особенно важно, потому что «Уралочка» уже вышла за рамки исключительно социального проекта и становится удобной цифровой платформой, объединяющей сервисы, интересные и полезные жителям Свердловской области.

Проект Единая социальная карта «Уралочка» реализуется в соответствии с указом губернатора Свердловской области. Ответственное ведомство по проекту - Министерство социальной политики региона.

Подробнее об «Уралочке» и условиях подключения можно узнать на официальном сайте программы или в отделении Сбербанка.

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