В Екатеринбурге создадут лабораторию для внедрения ИИ в промышленности

Фото: пресс-служба Сбербанка

Сбер, Уральский федеральный университет и Институт AIRI откроют в Екатеринбурге совместную научную лабораторию «ИИ в промышленности». Соглашение об этом на Международной промышленной выставке «Иннопром» подписали вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Пётр Колтыпин, ректор УрФУ Илья Обабков и генеральный директор AIRI Иван Оселедец.

Лаборатория займётся разработкой ИИ-решений, которые позволят повысить безопасность производства и оптимизировать процессы в промышленности. Также в фокусе будут развитие студенческих научных проектов и запуск образовательных программ в сфере искусственного интеллекта.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

- В промышленности ИИ уже стал практическим инструментом, который помогает эффективнее управлять производственными процессами. Урал — благодатная почва для развития таких решений: здесь сосредоточены сильные промышленные предприятия, инженерная школа и реальный спрос на технологии. Совместная лаборатория Сбера, УрФУ и AIRI объединит экспертизу банка, фундаментальную науку и современные исследования в области ИИ. Это позволит быстрее доводить разработки до реальных задач предприятий и готовить специалистов, которые будут внедрять эти технологии в регионе.

Илья Обабков, ректор Уральского федерального университета:

- Для Уральского федерального университета особенно важно, чтобы искусственный интеллект развивался не в отрыве от реального производства, а там, где он может помогать в решении конкретных инженерных задач. Совместная лаборатория со Сбером и AIRI позволит объединить науку, промышленность и подготовку студентов, которые будут уметь применять ИИ в интересах уральской и российской экономики.

Иван Оселедец, генеральный директор Института AIRI:

- Уверен, что создание лаборатории, специализирующейся на применении ИИ в промышленности на Урале, историческом месте сосредоточения индустриальных инноваций, станет важным шагом в развитии отечественных исследований в области промышленного искусственного интеллекта, укреплении сотрудничества науки и бизнеса и формировании технологий нового поколения для высокотехнологичных отраслей экономики.