В аэропорту Кольцово откроют новый бизнес-зал

Фото: пресс-служба Сбербанка

Сбербанк и Управляющая компания (УК) «Аэропорты Регионов» в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предполагающее создание бизнес-зала Сбера в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

Генеральный директор Управляющей компании «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский:

- Сегодня в международном аэропорту Кольцово для пассажиров работают четыре бизнес-зала. Создание подобного сервиса для пассажиров совместно с банком — новый для нас формат: впервые мы открываем бизнес-зал на партнёрских условиях. Уверен, это решение позволит сформировать в аэропорту Екатеринбурга современное и комфортное пространство для авиапассажиров.

Подписание на полях выставки документа о сотрудничестве прокомментировал вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Пётр Колтыпин:

- Это соглашение открывает новые горизонты для развития социальных проектов — объединение наших усилий даст невероятный синергетический эффект в первую очередь для людей и экономики региона. Пассажиры аэропорта Кольцово получат дополнительные возможности для комфортного ожидания рейса, а посещение бизнес-зала станет приятной частью путешествия. Это пространство будет полностью учитывать реальные потребности людей и требования времени.

Партнёры договорились о всесторонней поддержке в запуске других перспективных проектов с применением индивидуальных финансовых решений и инновационных технологий. Особое внимание в работе планируется уделить совместному созданию инфраструктуры для пассажиров, отвечающей высоким стандартам качества.