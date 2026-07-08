В Екатеринбурге внук вымогал деньги у бабушки и получил срок

Суд приговорил вымогателя к 3,5 года колонии Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге суд вынес приговор Дмитрию Истомину, который вымогал деньги у собственной бабушки. Все произошло в июне 2025 года, когда он потребовал с пожилой женщины 780 тысяч рублей, которые были на ее счете в банке.

- Требование было сопряжено с угрозами убийством, расправы и уничтожения имущества, которые мужчина транслировал посредством телефонных звонков, SMS-сообщений и голосовых сообщений в мессенджере, - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Испугавшись, пенсионерка два раза ходила в банк, чтобы снять деньги. В первый раз ей отказали из-за необходимости предварительного заказа, а во второй – операцию заблокировал сотрудник, заподозривший, что женщину могут обманывать мошенники. Он вызвал на место сотрудников полиции. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что внук вымогает у нее деньги.

После этого силовики задержали Дмитрия Истомина по месту жительства. Начался суд. Мужчина свою вину признал лишь частично. По его словам, денег с бабушки он не требовал, а все угрозы были адресованы другому человеку.

- Настаивал на том, что накопления являются общими семейными средствами, оставшимися после смерти его матери и деда, точный размер которых ему неизвестен, а в июне 2025 года он лишь просил деньги на ремонт квартиры, - отметили в облсуде.

Однако такие аргументы оказались неубедительными. Суд признал Дмитрия Истомина виновным по пункту «г» части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия и уничтожения чужого имущества в крупном размере».

В качестве наказания ему назначили 3,5 года колонии общего режима. Адвокат осужденного пытался обжаловать приговор, но суд своего решения не изменил. Оно вступило в законную силу.