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НовостиОбщество8 июля 2026 13:02

Свердловчанам рассылают ложные приглашения на награждения участников СВО

В Свердловской области распространяют ложные приглашения на награждения участников СВО
Екатерина ГАПОН
Мошенники звонят и сообщают о фейковых награждениях участников СВО, чтобы получить личные данные

Мошенники звонят и сообщают о фейковых награждениях участников СВО, чтобы получить личные данные

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловчанам поступают звонки от неизвестных, представляющихся сотрудниками органов власти. Они приглашают родственников погибших участников специальной военной операции на якобы официальное награждение.

– Аферисты могут просить прийти с фотографией военнослужащего, а в отдельных случаях – предлагать доставить человека на место проведения на автомобиле. Их цель – ввести граждан в заблуждение, получить персональные данные или использовать доверие людей в противоправных целях, – сообщили в департамент информационной политики Свердловской области.

Свердловчан предупреждают: не доверяйте подобным звонкам и не сообщайте персональные данные, в том числе личную информацию, документы и фотографии. Если вам позвонили и сообщили о награждении или выплатах, перепроверьте информацию о своего социального координатора фонда «Защитники Отечества», в военном комиссариате или в администрации.