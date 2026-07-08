ОАО «РЖД» и Свердловская область подписали соглашение о взаимодействии в сфере железнодорожного транспорта

Фото: пресс-служба СвЖД

Сегодня в Екатеринбурге на площадке Международной промышленной выставки ИННОПРОМ ОАО «РЖД» и правительство Свердловской области подписали соглашение о взаимодействии в сфере железнодорожного транспорта на 2026 – 2028 гг. Подписи под документом поставили начальник Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Павел Бурцев и губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Документ определяет основные вопросы сотрудничества в целях повышения уровня транспортной обеспеченности экономики Свердловской области на основе удовлетворения потребностей в перевозках пассажиров и грузов железнодорожным транспортом. В том числе в части доставки сырья и отгрузки готовой продукции, а также содействия промышленным организациям, осуществляющим деятельность на территории региона, в увеличении объемов производства высокоэффективной и конкурентоспособной продукции, в выходе на новые рынки.

Стороны рассматривают возможность развития Екатеринбургского железнодорожного узла, в том числе с привлечением инвестиций заинтересованных организаций. Сотрудничают в развитии транспортно-логистической инфраструктуры. Взаимодействуют при реализации проекта создания транспортно-пересадочного узла на станции Екатеринбург-Пассажирский.

В числе перспективных направлений также – организация внутригородских железнодорожных перевозок, межрегиональных и пригородных перевозок с использованием современных электропоездов. Формирование новых туристских маршрутов на основе железнодорожного транспорта, развитие Свердловской детской железной дороги.

Начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев отмечает, что у СвЖД и Свердловской области на протяжении многих лет выстроено эффективное сотрудничество. Магистраль является крупнейшим потребителем продукции предприятий транспортного машиностроения и металлургии Уральского региона, стимулирует развитие инноваций и производств.

Чтобы обеспечить потребности уральской промышленности, увеличить скорость доставки грузов и перевозки дополнительных объемов, Свердловская магистраль развивает проекты, позволяющие минимизировать влияние негативных внешних факторов. Со станций Свердловской магистрали отправляются грузы 34 номенклатурных групп из 42 возможных. По запросам грузоотправителей СвЖД разрабатывает маршруты для ускоренной доставки продукции внутри страны и на экспорт.

В 1 полугодии 2026 года общее количество постоянных ускоренных грузовых маршрутов составило 156. В том числе 118 задействованы для ускоренных контейнерных сервисов (из них 12 новых направлений).