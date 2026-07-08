В Екатеринбурге суд отказал в УДО осужденному за попытку похищения родных

Осужденный продолжит отбывать наказание в колонии Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге суд отказал в условно-досрочном освобождении Борису Гулину, который был осужден за попытку похищения своих родственников. Об этом рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

- Гулин осуществлял планирование и приготовление к похищению своих родственников с целью дальнейшего получения материальной выгоды, намереваясь с помощью соучастников похитить их в Сочи и перевезти в Москву, где удерживать в специально приисканном помещении, - пояснили в ведомстве.

Однако планам осужденного помешали силовики. В декабре 2022 года Бутырский райсуд Москвы признал Гулина виновным по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 126 УК РФ – «Покушение на похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух лиц, из корыстных побуждений».

В качестве наказания мужчины назначили 5 лет колонии строгого режима. Осужденный с приговором не согласился, а вину свою признал лишь частично.

В суд поступило ходатайство об УДО. На момент его рассмотрения Гулину оставалось отбыть в колонии еще 1 год 1 месяц 5 дней. Прокурор выступил против удовлетворения ходатайства, поскольку изначально приговор суда был в значительной мере смягчен.

- Кроме того, поведение осужденного в течении отбытого срока не являлось стабильно положительным: он имеет 1 поощрение и 9 дисциплинарных взысканий, - отметили в прокуратуре.

Суд согласился с этими доводами и отказал в удовлетворении ходатайства. Борис Гулин продолжить отбывать наказание.