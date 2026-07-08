В Свердловской области пять матерей-героинь получают выплаты по 76 тысяч рублей

Матери-героини ежемесячно получают выплаты по 76,4 тысячи рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пять свердловчанок имеют почетное звание «Мать-Героиня». Оно присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Все они получают ежемесячные выплаты в размере 76,4 тысячи рублей, которые назначаются им автоматически, без необходимости подавать заявление.

- Матери-героини могут самостоятельно определить наиболее удобный для себя формат получения: в денежном или натуральном виде, к которому относятся: лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, льготный проезд к месту лечения и обратно, - пояснили в пресс-службе свердловского ОСФР.

Отмечается, что выплата регулярно индексируется. Кроме того, по достижении пенсионного возраста матерям-героиням назначается дополнительное материальное обеспечение. Размер доплаты в 2026 году составляет 36,6 тысячи рублей.

Как подчеркнули в ОСФР, статус матерей-героинь с начала текущего года был приравнен к Героям Труда России.