В Свердловской области 9 июля вновь ожидаются сильные дожди и ветер

В Свердловской области 9 июля вновь ожидается непогода Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 9 июля ожидаются ливни, грозы и ветер до 25 метров в секунду. Спасатели МЧС настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности в период непогоды.

–Если оказались на улице во время сильного ветра – избегайте открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Закройте окна, двери и балконы, чтобы предотвратить попадание дождя и минимизировать угрозу урона от ветра и града, – сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Водителям советуют отказаться от поездок в период непогоды, а если вы уже в пути – снизьте скорость и включите аварийную сигнализацию. Старайтесь не праковаться под деревьями и шаткими конструкции, а по возможности укройте машину в гараже или под навесом.

9 июля в Свердловской области помимо дождей и сильного ветра ожидается облачность с прояснениями, возможен град. Температура ночью 15-20 градусов, днем до 30 градусов. В Екатеринбурге ночью сильный дождь, 18 градусов, днем кратковременный дождь, 27 градусов.