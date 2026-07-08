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НовостиПроисшествия8 июля 2026 11:33

Житель Алапаевска отсудил 5 миллионов за неисправный Hyundai Solaris

Мужчина купил автомобиль на 1,8 миллиона
Екатерина ГАПОН
Компания не стала возвращать деньги за неисправный автомобиль, тогда покупатель обратился в суд

Компания не стала возвращать деньги за неисправный автомобиль, тогда покупатель обратился в суд

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Алапаевска отсудил 5 миллионов рублей за неисправный автомобиль Hyundai Solaris. Мужчина купил машину с пробегом у «Юрал трейд» за 1,8 миллиона рублей.

– После покупки гражданин обнаружил недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации автомобиля, и обратился с претензией в адрес продавца, потребовав расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги, – сообщили в Роспотребнадзоре.

Однако компания отказалась добровольно урегулировать спор, поэтому покупатель обратился в Алапаевский консультационный пункт, где ему помогли составить иск в суд.

Артемовский городской суд Свердловской области удовлетворил иск, взыскав с «Юрал трейд» более 5 миллионов рублей, а именно: стоимость автомобиля – 1,8 миллиона рублей, проценты за пользование чужими деньгами – 1,7 миллиона рублей, штраф 1,8 миллиона рублей, проценты по кредиту – 185 тысяч рублей и компенсацию морального вреда – 10 тысяч рублей.