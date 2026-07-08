Сбер поможет сделать услуги такси «Максим» безопаснее и удобнее

Фото: пресс-служба Сбербанка

Водителям сервиса заказа такси «Максим» станет проще оформлять статус самозанятого и подключать необходимые услуги для работы. Соглашение, которое закрепило эти возможности, на Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге подписали Сбербанк и сервис заказа такси «Максим».

Для водителей планируют запустить комплексное обслуживание в одном цифровом окне. В нём можно будет оформить статус самозанятого, получить разрешение на перевозку пассажиров и багажа, подключить ОСАГО или КАСКО, а также воспользоваться сервисами Сбера для дистанционного прохождения предрейсового осмотра.

Удобнее должна стать и оплата поездок. Для этого партнёры рассмотрят возможность подключить SberPay и интернет-эквайринг.

Максим Шушарин, директор сервиса заказа такси «Максим»:

- Рынок такси меняется, требования к нему становятся выше, и сервисам нужно помогать водителям адаптироваться к этим изменениям. Сотрудничество со Сбером позволит выстроить более удобную модель работы и поддержать водителей, которые оказывают услуги через наш сервис.

Оценивайте ваши финансовые возможности и риски.

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