«Атомстройкомплекс» и «Ростелеком» подписали соглашение о цифровизации объектов социальной инфраструктуры в Свердловской области

Фото: пресс-служба Атомстройкомплекс

На международной промышленной выставке «Иннопром-2026» директор АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Олег Минкин и директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Дмитрий Лукошков подписали соглашение о сотрудничестве. Компании договорились о внедрении современных телекоммуникационных решений и совместных проектах в сфере цифровизации строительства, которые будут способствовать повышению эффективности бизнеса.

В первую очередь речь идет об обеспечении объектов социальной инфраструктуры, которые «Атомстройкомплекс» проектирует и строит в Екатеринбурге и муниципалитетах Свердловской области, полным перечнем телекоммуникационных услуг «Ростелекома» на этапе проектирования и возведения.

Олег Минкин, директор АО «Корпорация «Атомстройкомплекс»:

- Более 30 лет наше предприятие системно участвует в проектировании и строительстве объектов социальной инфраструктуры, являясь надежным партнером правительства Свердловской области. В качестве генподрядчика и концессионера мы строим высокотехнологичные объекты сферы образования, медицины, спорта и культуры. Нам важно реализовывать надежные и эффективные в эксплуатации цифровые решения, которые гарантируют безопасность пользователям объектов, комфорт и удобство свердловчанам. Уверен, что партнерство с компанией «Ростелеком» обеспечит высокую технологическую оснащенность социальных объектов региона.

Фото: пресс-служба Атомстройкомплекс

«Атомстройкомплекс» системно участвует в работе региона по достижению целей приоритетных национальных проектов. В портфолио предприятия – десятки социально-значимых объектов, такие как Уральский губернаторский лицей, взрослая поликлиника в Академическом, Эрмитаж-Урал, школа № 314 и другие.

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»:

- Мы готовы предложить нашим партнерам не только инфраструктуру связи под новые социальные объекты, но и гибкую цифровую экосистему. Мы говорим о внедрении облачных сервисов, сотрудничестве в сфере информационной безопасности, применении решений на основе технологий искусственного интеллекта и аналитических систем, а также энергосервисных услугах. Всё это даст повышение конкурентоспособности бизнеса, а значит, благоприятно отразится на комфорте жителей Свердловской области.

«Атомстройкомплекс» и «Ростелеком» также рассматривают применение решений по интеллектуальной и периметральной охране социальных объектов и управлению данными на базе платформы цифрового интегратора.

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