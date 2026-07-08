В Екатеринбурге преподавателя техникума будут судить за получение взяток

По версии следствия, преподаватель получил от студентов свыше 240 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге преподаватель Уральского железнодорожного техникума предстанет перед судом за взятки. Как сообщает следствие, в период с января по июнь 2024 года он получил от студентов больше 240 тысяч рублей.

- Обвиняемый, используя свое служебное положение, систематически получал от студентов денежные средства за оказание содействия в подготовке выпускных квалификационных работ, а также за обеспечение допуска к экзаменам, - пояснили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Выявить незаконную деятельность преподавателя смогли сотрудники ведомства. Теперь мужчину обвиняют по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом». Уголовное дело направили в Железнодорожный районный суд на рассмотрение. Отмечается, что сторону обвинения будет представлять прокуратура.