На Балтыме построят новый гостиничный комплекс с термами

Рендер будущего отеля. Фото: AZIMUT

Владельцы «Огонь Пляжа» и федеральный отельный оператор AZIMUT Hotels подписали соглашение о строительстве нового гостиничного комплекса на Балтыме. Подписание документа состоялось на ИННОПРОМе.

– «Балтымские термы» расположатся на первой береговой линии озера Балтым рядом с действующим проектом «Огонь Пляж». Реализация проекта позволит создать для жителей региона более 100 новых рабочих мест и обеспечит качественные места для размещения в северном направлении Екатеринбурга, – сообщили в пресс-службе компании.

Строительство комплекса площадью 10 га начнут уже осенью 2026 года. «Балтымские термы» смогут принимать ежегодно более 40 тысяч гостей. В отеле будет 95 номеров и термальный комплекс площадь. 3,2 тысячи квадратных метров. На территории комплекса откроются 10 различных бань и саун, а для гостей с детьми – детская сауна, комната развлечений и неглубокие зоны в бассейнах.