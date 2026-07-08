«Синара-Девелопмент» на ИННОПРОМ-2026 раскрыла детали развития района Новокольцовский

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

На площадке Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2026» компания «Синара-Девелопмент» поделилась опытом создания проекта комплексного освоения территории «Новокольцовский». О том, как на юго-востоке Екатеринбурга растет полноценный район со своей логикой, ритмом и характером, рассказал заместитель генерального директора «Синара-Девелопмент» Олег Мороков.

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

Он отметил, что главный принцип компании – в отказе от подхода «сначала жилье, потом все остальное». В Новокольцовском инфраструктура проектируется и возводится параллельно с домами, а рабочие места закладываются в структуру района заранее, чтобы снизить маятниковую миграцию. Такой принцип позволяет формировать устойчивую городскую среду, где повседневные маршруты жителей становятся короче, а качество жизни – выше.

Уже сегодня в районе работает целый ряд знаковых объектов: МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», кампус Уральского федерального университета. Жилая застройка тоже активно развивается: первый квартал полностью построен. Осенью 2026 года в квартале откроется новый детский сад на 250 мест.

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

Транспортная доступность формируется поэтапно: в районе уже действуют автобусные маршруты, строится улично-дорожная сеть. В перспективе Новокольцовский должен стать домом для 50 тысяч человек: под жилье отведено 82,6 га, появится около 1,2 млн кв. м недвижимости.

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