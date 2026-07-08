Уральский завод холдинга «Швабе» представил высокоточную разработку на ИННОПРОМ-2026

Тахеометр с такими техническими характеристиками стал первым отечественным прибором подобного класса. Фото: Предоставлено пресс-службой холдинга «Швабе»

Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова (УОМЗ, входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех) на главной промышленной выставке России ИННОПРОМ-2026 представил первый российский высокоточный тахеометр с погрешностью измерения углов всего в одну секунду.

Тахеометр 6Та1 обеспечивает высокую точность инженерно-геодезических работ. Погрешность измерения углов на местности в приборе уменьшена до 1 секунды. С 2023 года заказчикам уже поставлено 345 тахеометров серии 6Та. Они используются в Центральной России, на Урале и Дальнем Востоке.

- На ИННОПРОМ мы демонстрируем оборудование, при создании которого использовались сложнейшие оптические технологии. Наша продукция позволяет снижать зависимость от зарубежных решений, превосходя иностранные аналоги по ряду характеристик. Уже запущено серийное производство модернизированного стереоскопического микроскопа. До конца года планируется выпустить несколько десятков таких приборов, - сказал заместитель генерального директора по развитию продаж продукции гражданского назначения холдинга «Швабе» Лев Борисов.

Стереоскопический микроскоп с улучшенной оптической схемой разработан и запущен в производство на Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС, входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех). Прибор формирует контрастное изображение без искажения цвета и геометрии объектов. Он предназначен для исследований и точных работ в лабораториях, реставрационных мастерских, ювелирной отрасли и других сферах, где требуется высокая детализация изображений при изучении различных структур и материалов.

Еще одна разработка ЛЗОС - профилометр, созданный совместно с НИИ радиоэлектроники и лазерной техники МГТУ имени Н. Э. Баумана. Прибор предназначен для оценки качества поверхности крупногабаритной оптики, включая зеркала космических телескопов.

Ознакомиться с представленными разработками оптической отрасли можно на объединенном стенде Госкорпорации Ростех. Также в ИННОПРОМ принимают участие такие предприятия холдинга «Швабе», как Новосибирский приборостроительный завод, Центральное конструкторское бюро «ФОТОН» и другие.