В Свердловской области откроют фабрику по золотодобыче за 45 миллиардов

Стоимость фабрики по золотодобыче оценили в 45 миллиардов рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области откроют крупнейшую фабрику по золотодобыче. Проект в Нижней Салде оценивается примерно в 45 миллиардов рублей. Об этом на брифинге по итогам ИННОПРОМа рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

– Сегодня подписывал соглашение с «Полиметаллом». Компания на горизонте лет 7-8 будет инвестировать в социальные объекты и проекты 6,3 миллиарда рублей. Конечно, они все будут направлены на реализацию важных соцпроектов в городах области, где работает компания, – отметил губернатор.

Кроме того, на ИННОПРОМе было подписано соглашение с компанией «Полипласт», которая направит на развитие Первоуральска более 1 миллиарда рублей. Также договоренностей достигли в Рефтинском – на обновление городской среды средства направит Фонд Мельниченко.