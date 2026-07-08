В Свердловской области отменен режим атаки БПЛА

Режим беспилотной опасности отменен Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 8 июля в 13:37 отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

– Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА в Свердловской области! – сообщил глава региона.

Отметим, что в период действия режима беспилотной опасности жители Свердловской области могли столкнуться с перебоями в работе мобильного интернета.

Напомним, что в Свердловской области продолжает действовать запрет на фото и видеосъемку беспилотников и работы систем ПВО.

Ограничения на выпуск и прием воздушных судов в аэропорту Кольцово во время действия беспилотной опасности не вводились. Однако из-за ограничений в других городах Екатеринбуржцы все равно столкнулись с задержкой рейсов.