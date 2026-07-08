Эксперт: Запад подготовится к войне с Россией к 2030 году

Российские военные охраняют рубежи родной страны Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полномасштабная война со странами НАТО может начаться в 2030 году, когда страны Запад будут готовы к вооруженному противостоянию. Об этом военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал изданию «Абзац».

Западные державы рассматривают несколько вариантов вторжения на территорию Российской Федерации. В частности, они могут зайти к нам с Прибалтики.

- Со стороны Прибалтики и Финляндии будут нанесены удары, которые приведут к эскалации и полномасштабной войне, - говорит эксперт, рассматривая разные варианты.

По словам Матвийчука, сейчас страны НАТО активно вооружаются, закупая оружие, в том числе и для Украины, которая также рассматривается в качестве плацдарма для наступления.

- Речь идет о закупках ракет большой дальности, беспилотников, артиллерийских снарядов, систем ПВО, - говорит спикер.

Отметим, что 7 июля на саммите НАТО в Анкаре подписаны контракты по приобретению оружия на 50 миллиардов долларов.