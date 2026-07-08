Свердловские власти пока не будут продавать ФК «Урал»

Свердловские власти пока передумали продавать футбольный клуб Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловские власти пока не будут продавать футбольный клуб «Урал». Об этом рассказал глава региона Денис Паслер на брифинге по итогам Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», передает корреспондент «КП-Екатеринбург».

– У нас было два обращения о том, что компании готовы рассмотреть приобретение акций. Люди хотели прицениться и поучаствовать в приобретении пакета. После оценки, которая состоялась, немного недооценили свои возможности те, кто планировал приобрести акции. Наверное, думали, что будет дешевле, – рассказал Денис Паслер.

Глава региона отметил, что вопрос о продаже акций пока отложили. Стоимость акций, с учетом бренда оценена, и, если появится достойный инвестор, с ним будут вести диалог, а если нет, то клуб останется в собственности области.

Напомним, что ранее свердловские власти анонсировали продажу половины акций ФК «Урал». Всего планировалось продать половину акций, а именно 12 050 акций по тысяче рублей за каждую. Так как у клуба нет стадионов и баз, стабильный инвестор смог бы финансировать «Урал».