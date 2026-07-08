На въездах в Кемерово разворачивают фуры

Фото: губернатор Кузбасса Илья Середюк

На пяти въездах в город Кемерово сотрудники Госавтоинспекции, Росгвардии и ветераны боевых действий строго контролирует движение большегрузов. Об этом сообщает портал vse42.ru.

В столицу региона пропускают только фуры, пункт назначения которых находится на территории города, всех остальных, кто едет транзитом, направляют в объезд. Это делается по соображениям безопасности, а также для снижения риска возникновения дорожных и экологических проблем.

- Заехать в городскую черту могут только большегрузы с путевыми листами от кемеровских предприятий, - заявил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Теперь водители на въездах в город проходят досмотр со стороны силовиков. Также введен запрет на скопление фур возле крупных предприятий.