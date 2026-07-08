Мэр Нижнего Тагила поможет садоводам, пострадавшим от паводка

Под Нижним Тагилом затопило СНТ Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Мэр Нижнего Тагила встретился с дачниками из СНТ «Шахтер», которое расположено в пригороде. Градоначальник обсудил с горожанами острые вопросы, связанные с последствиями паводка, и пообещал помочь, сообщает Тагил.Лайф.

На пике непогоды вода затопила 298 домов, сейчас подтопленными остаются только 90 участков. Сейчас решаются вопросы. Связанные с отсыпкой дороги, вывозом мусора, восстановлением подачи электричества, доставкой материалов для полной просушки домов.

После того, как вода полностью уйдет из СНТ, оказание помощи по мере необходимости продолжится.