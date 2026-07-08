На Ямале ЕГЭ пересдают 555 выпускников

Правом пересдать ЕГЭ воспользовались 555 выпускников Ямала Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

8 июля в Ямало-Ненецком автономном округе - дополнительный день для пересдачи ЕГЭ по литературе, иностранным языкам, информатике, физике, русскому языку и химии.

Правом пересдачи воспользовались 555 выпускников 11 классов ямальских школ. Пересдать можно только один предмет из числа сдаваемых в этом году. Предыдущий результат будет отменен.

Самые востребованные предметы для пересдачи ЕГЭ на Ямале в 2026 году - русский язык, информатика, химия и обществознание. Об этом сообщает «Ямал 1».