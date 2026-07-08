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НовостиПроисшествия8 июля 2026 7:33

Пьяный житель Екатеринбурга уснул на трамвайных путях

Из-за нетрезвого пешехода трамваи встали на 20 минут
Екатерина ГАПОН
Судя по видео, мужчина сильно устал и лег на рельсы отдохнуть. Фото: скриншот видео

Судя по видео, мужчина сильно устал и лег на рельсы отдохнуть. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге пьяный мужчина лег и уснул на трамвайных путях на улице Юлиуса Фучика напротив дома №9. На место прибыли бригада реанимации и экипаж ДПС, так как изначально в СМИ появилась непроверенная информация о том, что человек попал под трамвай.

Как позднее сообщил telegram-канал «Екатеринбург. Главное», никто под трамвай не попадал.

В Екатеринбурге из-за пьяного мужчины трамваи встали на 20 минут. Видео: «Екатеринбург. Главное»

– Конечно, никакой человек ни под какой трамвай на улице Фучика не попал. Просто один очень устал, прилёг на рельсы и минут на 20 задержал движение трамваев, – отмечает telegram-канал.

Сейчас движение трамваев восстановлено - транспорт курсирует по расписанию.