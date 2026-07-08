В Екатеринбурге будут судить «менеджера», сдававшего несуществующее жилье

«Менеджер» работала на ОПГ, которая сдавала несуществующие квартиры Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге будут судить «менеджера», которая сдавала несуществующие квартиры. По данным следствия, 39-летняя местная жительница состояла в преступной группировке, созданной 39-летним мужчиной.

В период с 2016 по 2019 годы он вовлек в ОПГ 22 человек. Они похищали деньги под видом сдачи жилья в аренду. От действий мошенников пострадали 412 человек в 85 регионах страны.

– Схема, по которой действовали обвиняемые, заключалась в том, что они под видом сотрудников агентства недвижимости размещали на различных Интернет-ресурсах информацию о якобы сдаче в аренду комфортабельного жилья по заниженной цене, иллюстрируя эти объявления фотографиями, взятыми в открытых источниках, – сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Арендаторы, заинтересованные предложением, писали с намерением посмотреть квартиру. Тогда мошенники предлагали заплатить агентству комиссию за найм, а уже после этого им якобы предоставят контакты собственника жилья. Отдав деньги, пострадавшие получали номер другого участника ОПГ. Договорившись с ним на просмотр квартиры, «собственник» на встречу не приходил.

Чтобы недовольные клиенты не обращались в правоохранительные органы, они создали «отдел контроля качества», куда арендаторы могли позвонить и пожаловаться. Однако на звонки также отвечали члены ОПГ. Они направляли недовольным клиентам ссылки на другие подставные квартиры, а деньги не возвращали.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, выявление и сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники подразделения по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. Задержание фигурантов проводилось при поддержке бойцов СОБР Росгвардии.

«Менеджера» обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По этой статье ей грозит до 10 лет лишения свободы.