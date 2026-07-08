В Свердловской области запустят приложение для школьников и родителей

Приложение будет доступно с 1 сентября 2026 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге и Свердловской области с 1 сентября 2026 года будет работать мобильное приложение «Моя школа» на портале Госуслуг. Об этом сообщает ЕАН.

Электронные дневники уже работают в регионе через Госуслуги, перерегистрация для нового приложения не потребуется, достаточно будет текущей учетной записи на платформе «Моя школа». Нужно будет только скачать новое приложение.

Приложение поможет записать ребенка в любое образовательное учреждение, узнавать результаты обучения ребенка, подать заявление на получение льгот, изучить рацион питания, оплатить путевку в лагерь.