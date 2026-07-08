Пока ивдельский хирург в отпуске, местным помогают специалисты из Екатеринбурга. Фото: пресс-служба СОКБ №1

В Ивдель начали приезжать хирурги из Екатеринбурга. За три недели специалисты Свердловской областной клинической больницы №1 помогли 63 пациентам, в том числе выполним несколько лапараскопических операций (малоинвазивный метод, благодаря которому доступ в брюшную полость осуществляется через несколько маленьких проколов – Прим. ред.).

Сейчас хирурги из Екатеринбурга замещают местного специалиста, который находится в отпуске. Первым в Ивдель приезжал заведующий хирургическим отделением Антон Шушанов.

– Наши врачи высоко оценили потенциал Ивдельской больницы, операционная которой оснащена современной видеостойкой, позволяющей выполнять лапароскопические вмешательства. В планах Антона Павловича обучить ивдельского хирурга на месте, чтобы он мог выполнять более сложные вмешательства, – отметил главный врач СОКБ №1 Игорь Трофимов.

Одной из пациенток стала Кристина, которая поступила в больницу с подозрением на острый аппендицит. Утром девушку прооперировали, лапароскопическим способом, и уже через четыре дня ее выписали из стационара.