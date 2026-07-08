Клиенты «Пилара» смогут размещать оборудование еще на 82 объектах на Урале

Фото: пресс-служба Т2

Башенная компания «Пилар», которая входит в ГК мобильного оператора Т2, расширила сеть антенно-мачтовых сооружений в регионах Урала. «Пилар» планирует развивать свой портфель проектов по размещению оборудования на новых объектах.

«Пилар» продолжает инвестировать в развитие инфраструктуры антенно-мачтовых сооружений в регионах Урала. С начала 2026 года инфраоператор построил 82 новые опоры коммуникаций. Они возведены и введены в эксплуатацию с учетом потребностей в покрытии мобильной связью удаленных населенных пунктов, промышленных зон и транспортных магистралей.

Больше всего объектов появилось в Свердловской области и в Пермском крае. Антенно-мачтовые сооружения также построены в Челябинской, Оренбургской, Тюменской и Курганской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, в Республике Коми.

- Урал – один ключевых регионов России с очень высокими требованиями к качеству связи. Поэтому только за 2025 год мы инвестировали в инфраструктуру почти 340 млн рублей и продолжаем реализацию долгосрочной стратегии развития в 2026-м,- отметил генеральный директор «Пилара» Алексей Крушинин.

Все вышки «Пилара» доступны клиентам для размещения своего оборудования. К инфраоператору обращаются региональные мобильные операторы, компании из сферы телевидения и радио, промышленной автоматизации, агросектора, систем наблюдения, мониторинга. У «Пилара» есть собственное строительно-монтажное управление, которое предлагает услуги проектирования, строительства и модернизации оборудования, а также его обслуживания. Расширение сети АМС инфраоператора позволяет увеличивать число новых контрактов на размещение средств связи.

- Инфраструктура связи на Урале развивается в исключительной среде – здесь контрастный климат, много крупных городов, значительные расстояния между населенными пунктами, сочетание горного рельефа, лесных массивов и промышленных зон,- подчеркивает директор макрорегиона «Урал» Т2 Светлана Галилеева.

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