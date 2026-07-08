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НовостиЭкономика8 июля 2026 6:35

Екатеринбург намерен сотрудничать с китайским Уханем

Переговоры ведутся с Цзиси и Уханем
Лев ИСТОМИН
Екатеринбург наладил эффективное взаимодействие с городами Китая

Екатеринбург наладил эффективное взаимодействие с городами Китая

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Екатеринбург сейчас ведет переговоры о перспективном сотрудничестве с двумя городами Китая - Ухань и Цзиси. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», об этом заявил мэр уральской столицы Алексей Орлов.

Сегодня треть иностранных партнеров Екатеринбурга - это десять крупных городов Китая, расположенных в разных провинциях.

Речь идет не только о тесном взаимодействии в сфере бизнеса, но и о туристическом, культурном, образовательном и промышленном сотрудничестве.

- Сотрудничество формирует у горожан чувство открытости мира к нашей стране и гордости за те возможности, которые сегодня есть в России, - рассказывает глава Екатеринбурга Алексей Орлов.