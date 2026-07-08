Российские металлурги меняют принципы подбора кадров

Вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова выступила на пленарной дискуссии в рамках «Иннопрома-2026». Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

Вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова в рамках выставки «Иннопром-2026» представила комплексную систему подготовки инженерных кадров. Новая модель обеспечивает рост интереса школьников к точным наукам в регионах присутствия и трудоустройство студентов-участников программы.

Вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова представила на Иннопроме комплексную систему подготовки инженерных кадров. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

ЕВРАЗ переходит от конкуренции за готовые кадры к ранней профориентации и практико-ориентированной учебе. Открыты инженерные классы в 17 школах Урала и Сибири, где обучается более 600 учеников. В инженерный бакалавриат вузов принято 394 студента. Выбор физики в качестве ЕГЭ среди школьников вырос в три раза, математики – вдвое. Доля выпускников, поступающих в профильные вузы компании, достигла 71%, а количество заявок на образовательные программы увеличилось на 44%. 20% студентов уже совмещают учебу с работой на предприятиях ЕВРАЗа, 40% оформили ученические договоры с гарантией трудоустройства. Ожидается, что первый выпуск инженерного бакалавриата в 2027 году пополнит кадровый состав компании 75 специалистами. Это в 2,5 раза превышает стандартное количество нанимаемых выпускников до старта проекта.

Поддержка ЕВРАЗа повышает мотивацию школьников к выбору инженерной профессии. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

- Образовательная вертикаль ЕВРАЗа – это инвестиция в развитие производства, которая приносит пользу всем участникам. Школьники получают раннюю профориентацию и выстроенный карьерный трек. Компания формирует кадровый резерв, готовый к работе в металлургии. А города присутствия сохраняют человеческий потенциал: молодые инженеры остаются строить карьеру в родных регионах, – отметила Елена Самсонова.