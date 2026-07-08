Цифровая синергия: «Ростелеком» и «Россети Урал» подписали соглашение на «Иннопроме-2026»

Фото: пресс-служба «Россети Урал»

В Екатеринбурге на международной промышленной выставке «Иннопром-2026» компания «Ростелеком» и «Россети Урал» заключили соглашение о цифровом сотрудничестве. Документ заверили директор Екатеринбургского опорного филиала «Ростелекома» Дмитрий Лукошков и генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников.

Фото: пресс-служба «Россети Урал»

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского опорного филиала компании «Ростелеком»:

- Мы заложили фундамент для повышения цифровизации управления сетями освещения и внедрения энергоэффективных технологий на территориях присутствия электросетевой компании в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. Сотрудничество также предусматривает предоставление партнеру дополнительных мощностей в инфраструктуре РТК-ЦОД. Такая синергия поможет достичь максимального экономического и технологического эффекта для обеих сторон.

Фото: пресс-служба «Россети Урал»

«Ростелеком» сотрудничает с «Россети Урал» много лет. Для холдинга был создан единый контур на базе мощностей РТК-ЦОД в Екатеринбурге. Данные компании хранятся в закрытой защищенной сети под видеонаблюдением. Кроме того, в Пермском крае и Свердловской и Челябинской областях «Ростелеком» установил более 170 000 умных счетчиков с функцией удаленного учета потребления электроэнергии. Сейчас «Россети Урал» получают абонентские показания в автоматическом режиме. Это обеспечивает точность и бесперебойность снятия сведений.

Дмитрий Воденников, генеральный директор компании «Россети Урал»:

- Совместные усилия «Россети Урал» и «Ростелекома» позволят реализовать комплексные проекты по созданию современной световой среды в городах присутствия. Мы видим значительный потенциал в использовании энергоэффективных решений, которые не только повысят комфорт жителей, но и обеспечат существенную экономию бюджетных средств. Развитие цифровой инфраструктуры, включая центры обработки данных, станет дополнительным драйвером технологического развития регионов.

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