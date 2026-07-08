Агентство НКР подтвердило рейтинг Банка Уралсиб на уровне A+.ru со «Стабильным» прогнозом

Фото: фотобанк ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Рейтинговое агентство НКР подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне A+.ru со «Стабильным» прогнозом.

Эксперты агентства отметили сильные рыночные позиции и очень высокую диверсификацию бизнеса Уралсиба, высокую достаточность капитала, качество корпоративного управления банка и низкие акционерные риски.

Ранее, в мае 2026 года, рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка Уралсиб на уровне А (RU) со «Стабильным» прогнозом.

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