«КиноСтрана» зажигает звезды: кинопоказы под открытым небом стартуют в Парке Уралмаш — делимся расписанием

Фото: Иван Гаврилов

Любимые фильмы на большом экране под открытым небом — звучит как отличный план для свидания, встречи с друзьями или отдыха с семьей. Три дня — 10, 11 и 12 июля в Летнем парке Уралмаш будет проходить фестиваль «КиноСтрана». Организаторы тщательно подошли к подбору фильмов и мультфильмов, чтобы каждый смог выбрать картину по настроению и интересам.

Фестиваль пройдет на площадке возле входа с улиц Машиностроителей и Кировградской. Здесь в будущем появится парковый амфитеатр, а пока организаторы предлагают вместе открыть эту локацию по-новому — с большим экраном, хорошим кино и летней атмосферой.

Фото: Иван Гаврилов

На площадке будут пуфики, но если хочется устроиться поудобнее — можно взять плед. Вокруг достаточно места, чтобы расположиться на газоне и провести вечер в компании близких.

После каждого показа зрителей ждут бонусы от партнера проекта — застройщика ГК «Страна Девелопмент»: скидка до 3 млн рублей на покупку квартиры дирозыгрыш подарков. Для участия в розыгрыше необходимо зарегистрироваться на сайте фестиваля.

Расписание показов:

10 июля

15:00 — Мультфильмы СТС (0+)

15:50 — «Лило и Стич» (6+). США, 2002

17:15 — «Человек-амфибия» (0+). СССР, 1961 — Ленфильм

18:50 — Киноквиз от Ruda Games

20:00 — «Форрест Гамп» (16+). США, 1994

11 июля

12:00 — «Как приручить дракона» (6+). США, 2010

13:40 — «Как приручить дракона 2» (6+). США, 2014

15:25 — «Полосатый рейс» (0+). СССР, 1961 — Ленфильм

16:55 — «1+1» (16+). Франция, 2011

19:00 — «Интерстеллар» (16+). США/Великобритания, 2014

12 июля

12:00 — «Шрек» (6+). США, 2001

13:30 — «Шрек 2» (6+). США, 2004

15:05 — «Ла-Ла Ленд» (16+). США, 2016

17:15 — «Москва слезам не верит» (12+). СССР, 1979 — Мосфильм

19:50 — «Престиж» (12+). США/Великобритания, 2006

Регистрируйтесь, наслаждайтесь просмотром любимых фильмов и получайте подарки.

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