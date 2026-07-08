В Екатеринбурге могут создать канатную дорогу

Канатная дорога может соединить ВИЗ и Сортировку Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Екатеринбургской городской думы Денис Хаванцев поддержал идею создать канатную дорогу. С таким проектом к нему обратилась местная жительница.

– Недавно ко мне приходила женщина, которая говорила о необходимости не только развития всей транспортной системы, но и нового вида транспорта - канатной дороги. Она пришла со своими расчетами, обоснованиями, местами платформ, где необходимо установить транспортную канатную дорогу, – рассказал Денис Хаванцев телеканалу ОТВ.

Со слов депутата, в 2019 году бывший глава Екатеринбурга Александр Высокинский хотел провести канатную дорогу от Академического района до Ботаники. Однако сейчас поступило предложение протянуть ее от ВИЗа до Сортировки.

Также Денис Хаванцев ответил, что Екатеринбург нуждается не только во второй ветке метро, но и в третьей.